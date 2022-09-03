Mine Tugay bisiklet kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Mine Tugay kaza geçirdi. Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tugay, takipçilerine uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:43
Mine Tugay bisiklet kazası geçirdi
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizi projelerinde yer alan oyuncu Mine Tugay, bisiklet sürerken kaza geçirdi.

Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın" dedi.

Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

Tugay ise o mesajlara, "Geçmiş olsun mesajlarınıza çok teşekkür ederim." şeklinde karşılık verdi.


Mine tugay bisiklet kaza

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