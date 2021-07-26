Mine Tugay önce paylaştı sonra sildi: 'Yapmayın, insanlar ölüyor!'

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:47

Oyuncu Mine Tugay, son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle isyan etti.

Tatil döneminde artan vakaları görünce sinirlenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

'HİÇ Mİ KURALLARA UYULMAZ'

Koronavirüs tablosunu paylaşan oyuncu şunları yazdı:

“Yani haklısınız, tatile ihtiyacınız var ama... Hiç mi kurallara uyulmaz yahu! Maske unutulmuş, herkes sarmaş dolaş videolarda, fotoğraflarda... Bitmedi arkadaşlar henüz maalesef. Kapandığımızda da şikayet edeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor!”

Mine Tugay daha sonra ise bu notunu silip Sağlık Bakanı'nın paylaşımını paylaştı ve "Konuyu saptırmayalım" dedi.