Mötley Crüe solisti Vince Neil felç geçirdiğini açıkladı

80’li yıllara damga vuran Mötley Crüe grubunun solisti Vince Neil, yaşadığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı. 64 yaşındaki rock yıldızı, Las Vegas Review-Journal’a verdiği röportajda geçtiğimiz Aralık ayında uykusunda felç geçirdiğini söyledi.

“Felç geçirdim, sol tarafımın tamamı gitti” diyen Neil, bu nedenle Mötley Crüe’nun Las Vegas konserinin ertelendiğini belirtti.

Doktorların tekrar sahneye çıkmasının zor olduğunu söylemesine rağmen pes etmediğini ifade eden sanatçı, “Bana yapamayacağımı söylediklerinde, ‘Hayır, yapacağım. Görürsünüz.’ dedim” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Felç sonrası ilk günlerde banyoya dahi yardımla gidebildiğini anlatan Neil, aylar süren tedavi ve egzersizlerle önemli ilerleme kaydetti. Önce tekerlekli sandalye, ardından yürüteç ve baston kullanan ünlü şarkıcı, bugün ise hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor.

Ses tellerinin felçten etkilenmediğini vurgulayan Neil, fiziksel olarak sahnelere dönebilmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Yeniden performans sergilemeye başlayan sanatçı, “Tekrar koşmayı öğrendim. Zor oldu ama geri döndüm. Yüzde 90-95 oranında eskisi gibiyim ve harika olacak” ifadelerini kullandı.