Muhalefeti eleştirdi! Erdoğan'ın boykot çağrısına, Şahan Gökbakar'dan tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat pahalılığıyla mücadelede için yurttaşlara boykot çağrısı yapmıştı. Komedyen Şahan Gökbakar muhalefeti de eleştirerek 'boykot çağrısı'nı sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat pahalılığıyla mücadelede yurttaşlara boykot çağrısı yapmıştı.
Erdoğan, "Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanının bu açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratırken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu.
Muhalefeti eleşitren Gökbakar, "Ülkemizde muhalefet olmadığı için kötü ekonomi ve pahalılığın sorumlusu olan iktidar, halka 'pahalılığı boykot' önerisinde bulundu..." sözleriyle ironi yaparak açıklamaya tepki gösterdi.
Ülkemizde muhalefet olmadığı için kötü ekonomi ve pahalılığın sorumlusu olan iktidar, halka "pahalılığı boykot" önerisinde bulundu... ??— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 7, 2025
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