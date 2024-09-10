Şahan Gökbakar Fatih Altaylı'nın tepkisi sonrası sessizliğini bozdu: Marmaris'teki villası kaçak mı?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:03

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:03

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, günlerdir Marmaris'teki villasının kaçak olduğuna dair iddialarla gündemdeydi. 2018 yılında Marmaris'te Delikyol Koyu’nda bir villa satın aldığı belirtilen Gökbakar'ın, evinin kaçak olduğunun tespit edildiği ve Marmaris Belediyesi tarafından yıkım kararı gönderildiği iddia edilmişti. Ayrıca, Marmaris Belediyesi tarafından yıkımın yapılmaması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin devreye gireceği öne sürülmüştü.

Gökbakar, bu iddialar karşısında sessizliğini korurken, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın konuya ilişkin sert eleştirileri dikkat çekti.,

Altaylı, "Onun önünden birkaç kere geçtim. Şahan haksız. Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğunda rant için gözünü karartıyor. Cennet gibi bir yer, 10 milyona almış galiba. Orada zaten büyük bir ev olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz" ifadelerini kullanarak Gökbakar’a tepki gösterdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu eleştiriler karşısında Şahan Gökbakar, günler süren sessizliğini bozarak, Instagram hesabından bir video paylaştı.

Gökbakar, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Kendisi benden daha ciddi bir gazetecilik yapabilirdi, beni arayıp sorabilirdi ama yapmadı. Yine de bu vesileyle her şeyi açıklamak istiyorum" dedi.

Gökbakar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Bu haberlerde kullanılan fotoğraf ve inşaat bana ait değil. Arkada görülen ev, komşumuzun evi. Benim evim, yan parseldeki tek katlı 80 metrekarelik bir köy evi. İddia edildiği gibi iki katlı bir evim yok. 2020 yılında hali hazırda olan ev ve iskeleyi satın aldım, herhangi bir ek inşaat yapmadım"

NE OLMUŞTU?

Gökbakar, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede 10 milyon liraya satın aldığı dubleks villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı. Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili inceleme başlattı.

Satın aldığı araziye kaçak iskele yaptığı iddiaları ve "Özel mülktür girilmez" yazılarını astığı için haberlere konu olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Kendisinden önceki ev sahibinin yapı kayıt belgeleri aldığını söyleyen Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını sökmüştü.