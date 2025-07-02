Almanya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut, tahliye edilmesinden iki gün sonra ‘kalp krizi’ nedeniyle öldü. "Delilerin Delisi" isimli sosyal medya hesabı ve YouTube kanalından siyasi isimlere ilişkin iddialarda bulunan Yakut için Interpol, Mayıs 2023’te kırmızı bülten çıkarılmıştı. Peki, Muhammed Yakut kimdir? Muhammed Yakut öldü mü? Muhammed Yakut aslen nereli?

MUHAMMET YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur.

MUHAMMET YAKUT'UN HAYATI

Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.