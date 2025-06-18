Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gözler Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihine çevrildi. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2025 Aşure hangi gün?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Mübarek aşure günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu günde bol bol dualar edilmesi ve oruç tutulması tavsiye edilir.

MUHARREM AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Mübarek Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlıyor. 26 Temmuz Cumartesi günü ise Safer ayının başlaması ile Muharrem son buluyor.

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıç yılı Hicri 1 olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı şeklinde kabul edildi.