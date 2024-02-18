Mum lekesini çıkarmanın basit yolu

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:57

Mum lekesi, kıyafetlerde veya diğer kumaş yüzeylerde sıkça karşılaşılan inatçı lekelerden biridir. Ancak endişelenmeyin, aşağıdaki adımları takip ederek mum lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz.

KIYAFETTEKİ MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Lekenin bulunduğu alana, kumaş cinsine uygun olarak ütü ile ısı vermek, mum lekesi ile mücadelede tercih edilebilecek en sağlıklı yöntemdir. Isı verme işlemi uygulanmadan önce damlayan mumun donmasını beklemek gerekir. Bu sürenin ardından lekeli bölgeyi ısıya tutmak, başarılı bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.

Bir diğer yöntem ise;

Deliği olmayan bir poşete buz koyun.

Buzu lekenin olduğu alana koyarak lekenin olduğu yüzeyin donmasını sağlayın.

Spatula yardımı ile mumu kazıyın.

Leke üzerine yağlı kağıt ya da kağıt havlu koyun.

Ütü ile bu kağıdın üzerinden geçin.

Yüzey yanmayacak kadar ütüyü bu alanda tutun.

Ardından uygun bir deterjan ile sorunlu bölgeyi temizleyin.

CAM YÜZEYDEN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Cam eşyalar üzerinde artık katı hale gelen mum parçalarını temizlemek için öncelikle 15 dakika kadar buzlukta eşyanızı bekletin. Cam masalar için de benzer şekilde mum lekesi üzerine buz torbası yerleştirebilirsiniz. Bu işlemin ardından donan kalıntıları düz bir bıçak yardımıyla yavaşça kazımanız yeterli olacaktır.

AHŞAP YÜZEYDEN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Ahşap masalar, sehpalar gibi mobilyalar ile parkelerinize mum lekesi bulaşması durumunda mumun kurumasını bekleyip bir buz küpü yardımı ile sertleştirebilirsiniz. Aşındırmadan nazikçe ince bir materyal ile mümkün olduğunca mumu kaldırın. Mobilyalar kolay çizilebileceği için bu işlemi çok yavaş ve yumuşak yapmak gerekiyor.Daha sonra temiz bir bez ile lekeli bölgeyi silin. İz kalması durumunda mobilya cilası ile ovalayıp silebilirsiniz.