Kahvesini vitamin deposuna çevirmek isteyenlere: İşte kahvenizi zenginleştirecek 5 yöntem...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:48

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:48

Sabah kahvenizin içerisine birkaç ekleme yaparak bütün günü enerjik geçirebilir ve kendinizi koruyabilirsiniz. Kahve dozunda tüketildiğinde vücuda birçok etkisi vardır. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri almayı bazı günler unutuyor olabilirsiniz. Fakat gün içinde tükettiğiniz kahvenize ekleyeceğiniz karışımlarla kahvenizi bol vitamin ve antioksidanlarla zenginleştirebilirsiniz. Bu basit tarifler ile hem enerjinizi artıracak hem de ryh halinize iyi gelerek güne keyifli başlamanızı sağlayacak. Peki kahveyi vitamin deposuna çevirmenin yolları nelerdir? İşte kahvenizi zenginleştirecek 5 yöntem...

1. KALP SAĞLIĞI İÇİN TARÇIN EKLEYİN

Hem baharat olarak hem de tıbbi alanda binlerce yıldır kullanılan tarçının faydaları saymakla bitmez. Tüm baharatlar arasında en yüksek antioksidan aktivitelerinden birine sahip olan tarçın, kalp ve beyin sağlığını korumana destek olur. Her sabah fincanınıza ekleyeceğiniz yarım çay kaşığı tarçın, güçlü ve leziz bir antioksidan dozu verecektir. Dilerseniz kahvenizi demlerken 1 adet çubuk tarçını da pişirme sırasında cezvenize ekleyebilirsiniz.

2. HORMONLARI DENGELEMEK İÇİN MATCHA EKLEYİN

Matcha çayını sade halde tüketemiyor, kahvenizden ödün vermek istemiyorsanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz. 20'den fazla amino asit, 20 serbest form yağ asidi içeren Matcha, Protein ve C vitamini bakımından da oldukça zengindir. Hormonları dengeler, enerji seviyesini yükseltir ve performansı olumlu etkiler. Günde 1 ile 3 çay kaşığı kadar kahvenize ekleyerek tüketebilirsiniz.

3. KAS VE EKLEM AĞRILARI İÇİN ZENCEFİL EKLEYİN

Zencefil sindirime yardımcı olduğu için özellikle mide bulantılarında asırlardır güvenilen bir kaynak olmuştur. Kahvenin içerisine bir miktar toz zencefil serpmek, kaslarınızda oluşan ağrıların yok olmasına yardımcı olurken, onarılmasına da etki eder. Küçük bir miktar da olsa zencefil, ısı ile birleştiği için etkisi çok daha etkili olacaktır. Fincan başına en fazla 1 çay kaşığı olacak şekilde doğrudan kahvenize ekleyebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

4. MENTAL SAĞLIK İÇİN KAKAO EKLEYİN

Kalp ve mental sağlığınız için kakao tüketimi yapmalısınız. Üstelik kakao en güçlü antioksidanlardan ve bitkisel demir kaynaklarından biridir. Anti-enflamatuar kakao kan basıncını düşürür, iyi kolesterolü artırır ve mükemmel bir antidepresandır. Kakaoyu 1 tatlı kaşığı toz halinde kahveye ekleme fikri size cazip gelmeyebilir. Fakat birkaç kez deneyip farkı gördüğünüzde anlayacaksınız. Dilerseniz kahvenin yanında bir miktar bitter çikolata da tüketebilirsiniz.

5. KARACİĞERLER İÇİM ZERDEÇAL EKLEYİN

Altın baharat zerdeçal adeta bir antioksidan güç santralidir. Karaciğer detoksifikasyonunu destekler, sindirime yardımcı olur, yaraları iyileştirir, hatta depresyon tedavisinde bile etkilidir. Biraz süt ve 1 çay kaşığı zerdeçal ile kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Eğer maksimum fayda istiyorsanız; kahvenizin içine bir tutam da karabiber ilave edin. Karabiber zerdeçalın düşük dozlarda daha etkili hale gelmesini sağlar.