Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, şarkıcı Murat Dalgılıç ile Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. Peki, Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Murat Dalkılıç neden gözaltına alındı?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası’nda tamamladı. Lise yıllarında profesyonel düzeyde basketbol oynadı; aynı dönemde müzikle de ilgilenmeye başladı. Genç yaşta barlarda gitar çalarak sahne deneyimi edindi. 15 yaşındayken kurduğu okul müzik grubunda solist olarak yer aldı.

Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim aldı.

Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. 2010 yılında “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı. Daha sonra sırasıyla “Bir Güzellik Yap” (2012), “Daha Derine” (2014) ve “Epik” (2016) albümlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu albümlerde yer alan çeşitli şarkılar müzik listelerinde yer aldı.

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer aldı. 2014 yılında “Söyle Söyleyebilirsen” adlı yarışma programını sundu ve “Sil Baştan” adlı dizide rol aldı. Kariyeri boyunca Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller aldı.

MURAT DALKILIÇ'IN ÖZEL HAYATI

Dalkılıç, 24 Ağustos 2015'te Merve Boluğur ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı

MURAT DALKILIÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da bulunuyor.