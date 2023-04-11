Musluklarda tek bir kireç lekesi bile bırakmıyor! Temizlik ustaları hep deniyor..

Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:02

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:02

Evlerde en çok kullanılan ve bundan dolayı da en çabuk kirlenen musluklar, doğru temizlenmemesi durumunda zaman içinde kireçlenmeye ve küflenmeye başlamaktadır. Temizlemesi zor gibi görünse de birkaç pratik yöntem uygulandığında yeni gibi parlaması ve temizlenmesi de mümkün olmaktadır. Peki küflenmiş musluk nasıl temizlenir ve kireçler yok edilir? İşte kireçlenmiş musluğu temizlemenizi sağlayacak yöntem.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Musluktaki lekeleri yok eden yöntem paylaşıldı. Kireç birikmesi sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda sertleşmek için çok uzun süre bırakıldığında hasara da neden olabilir. Su akışını kısıtlayabilir, musluk ve duşlarınızın verimliliğini azaltabilir. Bunu önlemenin en kolay yolu ise limon!

Musluktaki kireç ve su lekelerinden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit. Limonu ortadan ikiye bölmek. Limonun içiyle musluğu ve bataryayı ovalamak. İşte bu kadar basit.

Öte yandan temizlik uzmanlarının en çok kullandığı 3 yöntem de belli oldu. İşte o yöntemler.

Diş Macunu

Eğer musluğunuz altın ya da bronz değilse onu diş macunu ile temizleyip parlatabilirsiniz. Macunu musluğun üzerine sıktıktan sonra yumuşak bir bez yardımı ile iyice ovalayın. Birkaç dakikalık ovalama işleminden sonra musluğu durulayın ve bir bez ile gülece kurulayın.

Un

Neredeyse her evde bulunan un, aslında etkili bir musluk parlatıcısıdır. Bu malzemeyi kullanmak için musluğun tamamen kuru olduğundan emin olmalısınız. Musluğun üzerine serptiğiniz bir miktar unu yumuşak bir bez yardımı ile ovalayın. Bu işleme musluk parlayana kadar devam edin. Musluk kuru olduğu için bir süre sonra döktüğünüz un tamamen kaybolacak ve sadece parlak bir musluğa sahip olacaksınız.

Balon ve Sirke

Eğer muslukların ağız kısımlarında ciddi boyutlarda kireçlenme sorunu yaşıyorsanız bir balonun içerisine sirke doldurup, balonu musluk ağzından geçirerek gece boyu bekletin. Bu sayede sirke içerisinde kalan kireçlerin yumuşaması ve çözünmesi mümkün olur. Sonrasında bir fırça yardımı ile tüm kalıntıları rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr