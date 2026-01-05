Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yıldırım neden gözaltına alındı?

Dizi- film ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Bu kapsamda, yapımcı ve iş insanı Muzaffer Yıldırım da gözaltına alındı. Peki, Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yıldırım neden gözaltına alındı?

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul merkezli toplam 4 ilde gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda iş insanı Muzaffer Yıldırım da gözaltına alındı. Peki, Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yıldırım neden gözaltına alındı?

Image

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

Muzaffer Yıldırım, 1962 yılında dünyaya geldi. Yapımcı, oyuncu, iş adamı, MARS Entertainment Group’un ortaklarından ve CEO’sudur.

MUZAFFER YILDIRIM'IN HAYATI VE KARİYERİ

Yıldırım, iş hayatına çalıştığı Vakko Gym’de atıldı, ardından 3 yıl Philip Morris’de, 2000’e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu’nda genel müdürlük koltuğunda oturdu.

2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment’ı kurdu. Sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile dikkatleri üzerine çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2’den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya ulaştı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN YAPIMCISI OLDUĞU FİLMLER

  • Eltilerin Savaşı (2020)
  • Karakomik Filmler: 2 Arada (2019)
  • Karakomik Filmler: Kaçamak (2019)
  • Kız Kardeşler (2019)
  • Ahlat Ağacı (2018)
  • Mutluluk Zamanı (2017)
  • Arif V 216 (2017)
  • İftarlık Gazoz (2015)
  • Senden Bana Kalan (2015)
  • Ali Baba Ve Yedi Cüceler (2015)
  • Pek Yakında (2014)
  • Kış Uykusu (Ortak Yapımcı, 2013)
  • Erkek Tarafı: Testosteron 2013)

MUZAFFER YILDIRIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

İstanbul merkezli toplam 4 ilde gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 isim belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve iş insanı Muzaffer Yıldırım'ın olması dikkat çekti.

İşte gözaltına alınan isimler...

1) BİNNUR BUSE  ALPER 

2) MERVE  ERYİĞİT

3) ÖZGE  BİTMEZ

4) VEYSEL  AVCI

5) SEVGİ  TAŞDAN

6) SEDEF SELEN  ATMACA

7) ARİF  ALTUNBULAK

8) DOĞUKAN  GÜNGÖR

9) BURAK  ALTINDAĞ

10) GİZEM  ÖZKÖROĞLU

11) GÜLSÜM  BAYRAK 

12) SANİYE  DENİZ 

13) MERVE  USLU 

14) ECE  CERENBELİ 

15) BERNA  ARACI 

16) BÜLENT  TETİK ( Cezaevinde )

17) LERNA  ELMAS 

18) CEREN  YILDIRIM 

19) GÖZDE  ANUK 

20) DUYGU  AÇIKSÖZ 

21) NEVİN  ŞİMŞEK 

22) HAKAN  YILDIZ 

23) MUZAFFER  YILDIRIM 

24) KORAY BEŞLİ

