Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul merkezli toplam 4 ilde gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda iş insanı Muzaffer Yıldırım da gözaltına alındı. Peki, Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yıldırım neden gözaltına alındı?

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

Muzaffer Yıldırım, 1962 yılında dünyaya geldi. Yapımcı, oyuncu, iş adamı, MARS Entertainment Group’un ortaklarından ve CEO’sudur.

MUZAFFER YILDIRIM'IN HAYATI VE KARİYERİ

Yıldırım, iş hayatına çalıştığı Vakko Gym’de atıldı, ardından 3 yıl Philip Morris’de, 2000’e kadar da 10 yıl Alarko Turizm Grubu’nda genel müdürlük koltuğunda oturdu.

2001 yılında Menderes Utku ile birlikte spor, sinema, restorancılık gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere MARS Entertainment’ı kurdu. Sinemanın ardından spor kompleksi MAC ile dikkatleri üzerine çeken ikili, 8 yılda çalışan sayısını 2’den 2 bine çıkardı ve 100 milyon dolar ciroya ulaştı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN YAPIMCISI OLDUĞU FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler: 2 Arada (2019)

Karakomik Filmler: Kaçamak (2019)

Kız Kardeşler (2019)

Ahlat Ağacı (2018)

Mutluluk Zamanı (2017)

Arif V 216 (2017)

İftarlık Gazoz (2015)

Senden Bana Kalan (2015)

Ali Baba Ve Yedi Cüceler (2015)

Pek Yakında (2014)

Kış Uykusu (Ortak Yapımcı, 2013)

Erkek Tarafı: Testosteron 2013)

MUZAFFER YILDIRIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli toplam 4 ilde gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 isim belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve iş insanı Muzaffer Yıldırım'ın olması dikkat çekti.

İşte gözaltına alınan isimler...

1) BİNNUR BUSE ALPER

2) MERVE ERYİĞİT

3) ÖZGE BİTMEZ

4) VEYSEL AVCI

5) SEVGİ TAŞDAN

6) SEDEF SELEN ATMACA

7) ARİF ALTUNBULAK

8) DOĞUKAN GÜNGÖR

9) BURAK ALTINDAĞ

10) GİZEM ÖZKÖROĞLU

11) GÜLSÜM BAYRAK

12) SANİYE DENİZ

13) MERVE USLU

14) ECE CERENBELİ

15) BERNA ARACI

16) BÜLENT TETİK ( Cezaevinde )

17) LERNA ELMAS

18) CEREN YILDIRIM

19) GÖZDE ANUK

20) DUYGU AÇIKSÖZ

21) NEVİN ŞİMŞEK

22) HAKAN YILDIZ

23) MUZAFFER YILDIRIM

24) KORAY BEŞLİ