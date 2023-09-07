Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:27

Survivor All Star 2024'ün ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, ikinci yarışmacının Nagihan Karadere olduğunu duyurdu. Peki, Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere kanseri yendi mi?

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Osmaniye Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

Nagihan Karadere’nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe’dir. Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı var.

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.Çiftin boşanmalarına sebep olarak Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.

Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR'A KAÇ KERE KATILDI?

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir. Son olarak Survivor SMS oylaması konusunda Acun Ilıcalı'ya eleştirilerde bulunan Nagihan Karadere 2024 Survivor kadrosunda yer alacak.

NAGİHAN KARADERE KANSERİ YENDİ Mİ?

38 yaşındaki milli atlet, iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Bir süre tedavi gören Karadere sosyal medya hesabından "Raporum tertemiz çıktı. Çok mutluyum gerçekten, aylardır stres içerisindeydim. Mücadelemiz çok güzel geçti, doktoruma çok teşekkür ederim." dedi.