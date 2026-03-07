Narenciye para etmeyince Adana’da üretici rotayı değiştirdi: Bahçede kilosu 300 TL!

Kozan ilçesinde coğrafi işaretli portakal üretimiyle bilinen Bucak Mahallesi, son yıllarda çilek üretimi ve seracılıkla üretimde ivme kazandı. Geçtiğimiz yıllarda 1 dönüm arazide çilek üretimine başlayan bir üretici, 3 yıl içinde üretim alanını arttırarak üretimi 5 dönüme çıkardı. Narenciyeden elde ettiği gelir düşünce çileğe yönelen üretici, seraları güneş enerjisi ile çalışan kamera ve sesli uyarı sistemiyle 24 saat kontrol altında tutuyor.

"NARENCİYEDEN GELİR DÜŞÜNCE ÇİLEĞE YÖNELDİK"

Çileğin bahçede kilosunun 300 TL'den alıcı bulduğunu ve bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirten üretici Erhan Özkan, "Bir dönüm arazide başladık, verim alınca 5 dönüme çıkardık. Narenciyeden gelir düşünce çileğe yöneldik. Bahçemizi kamera sistemiyle sürekli takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta jandarma müdahale ediyor" dedi.

"ÇİLEK TURİZMİ OLUŞTU"

Üretici Özkan, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu kaydederek, "Mersin çileği çıkınca fiyatlar biraz düşebilir. Bucak'ta artık çilek turizmi oluştu. Önceden portakal için gelenler şimdi çilek için geliyor. Bahçelerde çilek hasadı yapan misafirleri ağırlıyoruz" diye konuştu.