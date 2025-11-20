Yeşilçam oyuncusu Necati Bilgiç 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduktan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Peki, Necati Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Yeşilçam oyuncusu Necati Bilgiç'in hastalığı ne?
NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?
1953 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel) - Necati ikili şov programı ile tanındı.
Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör, özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer etmiştir. Çiçek Taksi'nin ilk sezonunda "Niyazi" rolünde başarılı bir performans sergilemiştir.
NECATİ BİLGİÇ'İN HASTALIĞI NE?
Bursa’da bir huzurevinde yaşamını sürdüren Bilgiç, 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduktan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.
72 yaşındaki sanatçıya şizofreni teşhisi konuldu.