Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler

10 Mart 2022 Perşembe, 14:59

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Necati Şaşmaz, 2017 yılında verdiği bir röportajda, "Aktif siyasete girmeyi düşündünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Siyasete giren bir sanatçının halk nezdinde olumlu bir yanı kaldığını sanmıyorum. Çünkü halkın geneli tarafından benimsenirken, sevilirken siyasete girdiğiniz zaman 'Ben buralıyım' demiş oluyorsunuz. Üyesi olduğunuz partiyi benimseyen var benimsemeyen var. Hal öyle olunca beni sevenleri, benimseyenleri istemli olarak ayrıştırmış olurum. Ülkeme kendi branşımda daha çok hizmet edebileceğimi düşünüyorum."

NECATİ ŞAŞMAZ ŞU AN NE İŞ YAPIYOR?

8 Mart 2022 tarihinde şarkıcı Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Necati Şaşmaz, muhabirlerin sorusu üzerine, "Şimdi müzikle ilgileniyorum, birkaç tane parçam var geçmişten kalan, onları paylaşıyorum. Eğer Muazzez Hanım beğenirse, onun söylemesini isterim bir şarkımı. Kendim de seslendirmeye çalışacağım. Yazdığım, okuduğum senaryolar var, onlara da bakacağım" açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Necati Şaşmaz

NECATİ ŞAŞMAZ'IN HAYAT HİKAYESİ

15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır ve aslen Zazadır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

Gençlik yıllarını Ankara'da geçiren Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmcilik olarak biliniyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra 6 yıl ABD'de yaşadı. Daha sonra hayatını Türkiye'de sürdüren ünlü oyuncu, Ankara'da sigorta acenteliği yaptı.

2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Oyunculuk teklifini kabul ederek 'Kurtlar Vadisi' projesine dahil oldu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakteriyle başrol oynadı. Dizinin ilk iki sezonunun senaristliğini kardeşi Raci Şaşmaz yazdı. Ayrıca dizide sadece bir bölüm görünene 'Ali Candan' karakterini Raci Şaşmaz oynadı.

2007-2016 yılları arasında bu kez yapımcısı olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini oynamaya devam eden Necati Şaşmaz; 'Kurtlar Vadisi Irak', 'Kurtlar Vadisi Filistin', 'Kurtlar Vadisi Vatan' sinema filmlerini çekti ve başrol oynadı.

2022 yılında müzik dünyasına atıldı, sözlerini yazdığı şarkıları seslendireceğini ve anlaştığı bazı şarkıcılara vereceğini açıkladı.

ÖZEL YAŞAMI

1971 doğumlu olan Necati Şaşmaz, 2022 yılı itibarıyla 51 yaşında.

2001 yılında ABD'de Claire B. adlı kadınla evlendi ve aynı yıl boşandı. 2012-2021 yılları arasında yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı (d.1992) ile evli kaldı. Bu evliliğinden iki çocuğu oldu.

Necati Şaşmaz 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve yay burcu.

İçinde ilahi aşkı anlatan şiirlerinin de yer aldığı bir şiir kitabı bulunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @necatisasmazm, Twitter'da @NecatiSasmaz kullanıcı adıyla yer alıyor.

Nagehan Kaşıkçı ve Necati Şaşmaz / 12 Aralık 2012

NECATİ ŞAŞMAZ İLE NAGEHAN KAŞIKÇI NEDEN BOŞANDI?

Necati Şaşmaz, 17 Mayıs 2021 tarihinde 9 yıldır evli olduğu Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Boşanma aşamasında Nagehan Kaşıkçı, eşinin müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını bozduğunu iddia etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 'Hazret-i Polat Alemdar' başlıklı yazısında, Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın boşanmasına neden olan Necati Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasını ele aldı. Gazeteci Saymaz, ayrıca mahkeme dosyasına sunulan Necati Şaşmaz'ın, babasının kuzeni İrfan T. ile konuşmasının kayıtlarını paylaştı.

İsmail Saymaz'ın 6 Eylül 2021 tarihli yazısı şöyle:

'Kurtlar Vadisi' adlı televizyon dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçen 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi olan Nagehan Kaşıkçı ile boşandı.

Doğrusu, iki yıldır zaten ayrıydılar.

Ancak bu ayrılığın bir karı-koca anlaşmazlığından çok farklı ve olağandışı nedenleri vardı.

Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiası, bu yuvayı çatırdattı.

Şaşmaz'ın babası Abdulkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre... Şaşmaz, sekiz yaşındaki oğlu A.N.'yi zikre götürüyor. A.N., tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müritler A.N.'ye "Ağabey" diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor.

Böylesi bir zikrin görüntüsü, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası dosyasına girdi. Kaşıkçı'nın çektiği videoda, aralarında Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler zikir çekerken görülüyor. Zikri yöneten dede Şaşmaz ve küçük A.N. halkanın orta yerinde duruyor.

NECATİ ŞAŞMAZ DİZİLERİ

2003-2005 - Kurtlar Vadisi (Polat Alemdar)

2005 - Ekmek Teknesi (Konuk Oyuncu)

2006 - Mavi Rüya (Konuk Oyuncu)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (Polat Alemdar)

2007-2016 - Kurtlar Vadisi Pusu (Polat Alemdar)

2011 - Halil İbrahim Sofrası (Polat Alemdar) (Konuk Oyuncu)

2012 - Kurt Kanunu (Enver Paşa) (Konuk Oyuncu)

NECATİ ŞAŞMAZ FİLMLERİ

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (Polat Alemdar)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (Polat Alemdar)

2017 - Kurtlar Vadisi Vatan (Polat Alemdar)