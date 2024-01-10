Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:57

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:57

Malvarlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen'in eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Neslim Güngen'in hayatı merak edildi. Peki, Neslim Güngen kimdir? Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen kaç yaşında, nereli?

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.

ALDATMA İDDİASI

Son olarak Neslim Güngen’e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen’den geldi. Neslim Güngen ağlayarak sosyal medya hesabından "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" dedi.