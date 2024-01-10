Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir? Fransa'nın ilk eşcinsel Başbakanı Gabriel Attal kaç yaşında?
Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık görevine Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi. Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği ifade edildi. Peki, Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi. Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi. Peki, Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?
GABRİEL ATTAL KİMDİR?
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal 16 Mart 1989'da dünyaya geldi. 2006 yılında Sosyalist Parti'ye (PS) üye olmuştur. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitirmiş, Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.
GABRİEL ATTAL'IN SİYASİ KARİYERİ
Attal, 2012-2014 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamenter danışmanı, 2012-2014 yıllarında Yaşlılar Bakanı Michèle Delaunay'nin teknik danışmanı, 2014 yılında kısa bir süre Engelliler Devlet Sekreteri Ségolène Neuville'in seçilmişler ile ilişkiler danışmanı, 2014-2016 yıllarında Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine'in parlamento ile ilişkiler, 2016-2017 yıllarında ise yine Touraine'in siyaset ve parlamento danışmanı olmuştur.
2014 yılında Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2016 yılından itibaren, daha sonra La République en marche ! (LREM) adını alan En marche hareketinde yer almış ve Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi ardından PS'ten ayrılmıştır.
2017 Fransa yasama seçimlerinde Hauts-de-Seine milletvekili seçilmiş, 2018 yılında LREM'in parti sözcüsü olmuş, 2018-2020 yıllarında, 2. Édouard Philippe Hükûmeti'nde, Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer nezdinde Devlet Sekreteri olarak gençlik ve ulusal genel hizmet konuları ile ilgilenmiştir.
2020 yılındaki yerel seçimlerde LREM listesinden tekrar Vanves belediye meclisine seçilmiştir. 2020-2022 yıllarında Jean Castex Hükûmeti'nde Hükûmet Sözcüsü olmuştur.
2022 yılında kurulan Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak görev yapmış olup 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.
9 Ocak 2024 tarihinde ise başbakan olarak görevlendirilmiş ve böylelikle 34 yaşında başbakan olarak Fransa tarihinin en genç başbakanı unvanını almıştır.
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