Netflix, Cem Yılmaz'ın beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin resmi fragmanını yayımladı

03 Mayıs 2022 Salı, 11:21

Cem Yılmaz'ın uzun süredir beklenen dizisi Erşan Kuneri, 13 Mayıs'ta Netflix'te yayıma girecek.

GORA filminde tanıştığımız efsane karakterlerden Erşan Kuneri için özel olarak hazırlanan dizi, "Kuneri Film sunar: Yedi film birden" açıklamalı fragmanıyla boy gösterdi.

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra yaşadığı maceraları konu alan dizinin başrolünde Cem Yılmaz yer alıyor.

Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NE?

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.