Nihal Candan ile aynı hastalığa yakalanan İrem Derici: 'Belki hala yenemedim'

"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve dün kalbi duran Nihal Candan'ın dün ikinci kez kalbi durdu. Candan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

İREM DERİCİ'NİN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim" ifadelerini kullandı.





2017 YILINA AİT KAREYİ PAYLAŞTI

Ardından Instagram hesabından bir paylaşım daha yapan Derici, 2017 yılında hastanede çekilen karesini şu notla yayımladı:

"2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..."



