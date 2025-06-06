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Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın'

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın'

6.06.2025 12:45:00
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Haber Merkezi
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Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın'

Cezaevinde kaldığı süreçte 37 kiloya kadar düşen ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakıma alınan Candan için kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından, "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" yazarak yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı.

Nihal Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulurken cezaevinden de tahliye edildi. Nihal Candan, cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düştü.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" dedi.


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