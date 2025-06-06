Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın'

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı.

Nihal Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulurken cezaevinden de tahliye edildi. Nihal Candan, cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düştü.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" dedi.



