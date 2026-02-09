Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da Rosa karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Aynı Yağmur Altında dizisinin Rosa'sı kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı. 2019-2021 yılları arasında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer aldı.

2021 yılında Star TV'de yayımlanan ve yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oldu. 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide oynadı. 2023 yılında şu anki ismi NOW olan, FOX'ta yayımlanan Pastel Film imzalı Yaz Şarkısı adlı dizide "Gülbeyaz / Yaz Yıldırım" karakteriyle başrolde yer aldır. Son olarak ise, 2024 yılında NOW'da yayımlanan Medyapım imzalı, Korkma Ben Yanındayım adlı dizide "İnci Sağlam" karakteriyle başrol oldu.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019-2021 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Gökçe Mollaoğlu

2021 - Benim Hayatım - Hayat

2022 - Kalp Yarası - Pınar

2022-2023 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Gizem Demirci

2023 - Yaz Şarkısı - Gülbeyaz / Yaz Yıldırım

2024 - Korkma Ben Yanındayım - İnci Sağlam

2024-2025 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - Ayşe

2026-günümüz - Aynı Yağmur Altında - Rosa