Nuri Bilge Ceylan'dan 'İlk turda bitirelim' paylaşımı

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İlk turda bitirelim” çağrısına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:13
Nuri Bilge Ceylan'dan 'İlk turda bitirelim' paylaşımı
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Seçime sayılı saatler kala sanatçılar, arka arkaya oy kullanma mesajı verirken provokasyonların arkasından ilk turda bitirelim çağrısı yapıyor.

67'nci Cannes Film Festivali'nde "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye'yi kazanan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini vurguladı.

Nuri Bilge Ceylan,  Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bitirelim" kampanyasına Instagram hesabından destek verdi.


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