Sağlıkta şiddet bitmiyor... Hasta yakını darbetti
Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.
Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.
Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.
Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla doktorun darbedilmesini kınadı.
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