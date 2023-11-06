Sağlıkta şiddet bitmiyor... Hasta yakını darbetti

Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:38
Sağlıkta şiddet bitmiyor... Hasta yakını darbetti
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.

Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.

Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.

Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla doktorun darbedilmesini kınadı.


Antalya Doktor darp hasta yakını

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