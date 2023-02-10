Oğuzhan Uğur 'Bunu yazdım diye kızacak ama' dedi ve duyurdu: 'Tarkan’ın yardımlarından haberimiz' oldu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 08:09

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:06

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve büyüklükleri Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 olarak ölçülen depremler 10 kentte 13 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi.

10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından aralıksız yardım faaliyeti yürüten Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği ve Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilmelerinin ardından topladıkları yardımları paylaştı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız" dedi ve ekledi: "Paylaşmak zorunda hissettik. (Zorunda kaldık da diyebiliriz…)" ifadelerini kulandı.

Uğur'un paylaştığı görseldeki bilgiye göre, Babala TV'nin topladığı ve organize ettiği yardımlar şöyle:

72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık ???? Devam ediyoruz. Buradayız. pic.twitter.com/HMgopMueyk — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 10, 2023

TARKAN'DAN YARDIM

Öte yandan Uğur yaptığı ikinci paylaşımında, "Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim" dedi.