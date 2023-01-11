Okan Bayülgen'den çok konuşulacak 'Kısmetse Olur' yorumu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:17

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:17

TV100'de sunduğu Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, yıllar sonra ekrana YouTube'da dönen "Kısmetse Olur" programıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Erhan ve Sedat arasındaki tartışmayla ilgili Bayülgen "Adrenalini yüksek ateşli erkeklerle, kendini kaybetmiş kadınlar arasında bir şey bu. Ben bunu daha çok damızlıklar ve diğerlerine benzetiyorum. Burada bir saldırı ve erkek kızışması görüyoruz. Alfalık yapıyor, öbürü de bir sabır abidesi. Belki de diskalifiye ettirecek ve kıza o gidecek. Bu ilkellik değil, hepimizin başına gelebilecek bir şey" dedi.

Bayülgen "Ben seyrederim. Akıl hastalığı gibi bir şey izliyoruz" yorumunu yaptı.

Yarışmadaki Cansel'le ilgili Bayülgen "Fütüristik çocuk yapımları filmlerine benziyor. Kız aslında büyük ama dört yaşında bir ses çıkarıyor. Ekranı dolduran 2 kişi var. Kızın yüzü ve dekoltesi. İkisini de izliyoruz" dedi.