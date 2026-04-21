'Okul saldırıları' sonrası sözleri tepki çekmişti: Biricik Suden ilk kez konuştu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye derin bir üzüntü yaşarken, yaşananlara verilen tepkiler de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Pek çok ünlü isim sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirirken, Biricik Suden’in paylaşımı tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından gözler Suden’in yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

Sessizliğini bozan Suden ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından yasa boğuldu. Kahramanmaraş’ta bir öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırının ardından birçok tanınmış isim sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Bu süreçte özellikle Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in verdiği bir yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Kendisine yöneltilen “Neden bu olay hakkında bir paylaşım yapmıyorsun?” sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede geniş bir kesim tarafından eleştirilmişti.

Suden’in "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum” sözleri tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Biricik Suden bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış yorumlandığını savundu.

Suden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.

Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim.'