Olaylı kar tatili… Ünlü oyuncu ve arkadaşına silahlı tehdit

Üç Kuruş, Deha, Medcezir ve Diriliş Ertuğrul gibi çok sayıda fenomen dizi ve filmde rol alan ünlü aktör Cenk Kangöz’ün yakın arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar’la sömestr nedeniyle çıktıkları Sarıkamış’taki kar tatilinde yaşanan kavga karakola taşındı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Cenk Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğulları kayak merkezine çıkmak için bugün saat 11.40 sıralarında servise bindiklerini anlattı.

“SİLAHI DOĞRULTURUP BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”

Kangöz “Biz 30 kişi yukarı kayak merkezine servisle çıkmak için sırada beklerken yandan biz servisçi bizi geçmeye çalıştı ve bu sırada karşı trafiği de sıkıştırdı. Biz de araçtan indik ve servis şoförüne biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Niye sıra bekliyoruz dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim’ dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle’ dedik. Bizimle münakaşaya devam edip arabaya girip silahını çekti. Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat’a tuttu. ‘Öldürürüm sizi’ diyerek ana avrat küfür etti. Murat da ben de aynı anda ‘Atabiliyorsan at’ dedik” dedi.

“SİLAHI DA ALDILAR AMA SAVCI ADAMI SERBEST BIRAKTI”

Servis Şoförü Z.Y’nin daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirten Kangöz, hemen karakola gidip şikayetçi olduklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olayın belediyenin kameralarında kayıtları da var. Jandarma 2 dakikada adamı buldu. Silahı da aldılar ama savcı adamı serbest bıraktı. Biz 3 gün daha Kars’tayız. Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz.”