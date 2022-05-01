Ömrü sadece 10 gün: Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL

01 Mayıs 2022 Pazar, 13:58

Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği şakayık, Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayık, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

'DEĞERLİ BİR BİTKİ VE ÇOK AZ YERDE VAR'

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı. Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.

'JANDARMA BÖLGEDE DEVRİYE GEZİYOR'

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı. Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu.

Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

