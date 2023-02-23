Onur Saylak kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Onur Saylak hangi siyasi partiye üye oldu?
Onur Saylak, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile siyasete atıldığını duyurdu. Peki, Onur Saylak kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Onur Saylak hangi siyasi partiye üye oldu?
Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu duyurdu. Onur Saylak'a ilk tebrik Barış Atay'dan geldi.
ONUR SAYLAK KİMDİR?
12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okumaya başladı.. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazandı.Bilkent Üniversitesinde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosu'nda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dâhil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.
Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Kolejinde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda En İyi Film Ödülü'nü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım attı. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Nesli Çölgeçen'in yönettiği, Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Denizden Gelen filminde başrolde oynadı.
ONUR SAYLAK KİM İLE EVLİ?
28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 kızı var. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2017 yılında boşandı.
Onur Saylak, 2020 yılında Gözde Yılmaz ile evlendi.Çiftin bu evlilikten bir oğulları dünyaya geldi.
ONUR SAYLAK'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER?
2000Bizim Evin Halleri
2003Aşk Buraya Uğramıyor
2004Yabancı Damat
2005Ne Seninle Ne Sensiz
2006Hisarbuselik
2006Kod AdıErkan Karaca
2007Kod Adı: Kaos
2007Asi
2009Nefes
2009-2010ES-ES
2010-2011Gönülçelen
2012Ağır Roman Yeni Dünya
2014Hayat AğacıCengiz
2015Hatırla GönülTekin
2016-2018 Vatanım Sensin
2018-2019Çarpışma
2019Çukur
2019Kuzgun
2020Babil
2007Sonbahar
2008Güz Sancısı
2009Denizden Gelen
2014Mavi Dalga
2015Rüzgarın Hatıraları
ONUR SAYLAK'IN YÖNETMENLİK YAPTIĞI YAPIMLAR
2017 Daha 2018 Şahsiyet 2022 Uysallar Yakında Boğa Boğa
ONUR SAYLAK HANGİ SİYASİ PARTİYE ÜYE OLDU?
Sen de gel… TİP pic.twitter.com/wTFMNMlTtU— onursaylak (@AosOnursaylak) February 22, 2023
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