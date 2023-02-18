'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' demişti: Barış Atay'dan Soylu'ya sert yanıt

TİP Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" ifadelerine tepki gösterdi. Atay, "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 04:34
'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' demişti: Barış Atay'dan Soylu'ya sert yanıt
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilgileri paylaşan Soylu, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'yu da etiketleyerek, "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" diye yazdı.


türkiye işçi partisi İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul deprem İstanbul depremi 6 Şubat depremi deprem

İlgili Haberler

Barış Atay ve Ahmet Şık'tan 'Twitter kısıtlamasına' sert tepki: 'Cinayet işlemekle eş değer'

Barış Atay ve Ahmet Şık'tan 'Twitter kısıtlamasına' sert tepki: 'Cinayet işlemekle eş değer'
Barış Atay İskenderun'dan yayın yaptı: 'Burada herhangi bir kurtarma çalışması yok'

Barış Atay İskenderun'dan yayın yaptı: 'Burada herhangi bir kurtarma çalışması yok'
Barış Atay: Sizin iktidarınız bir toplumu öldürdü! Hesap vereceksiniz!

Barış Atay: Sizin iktidarınız bir toplumu öldürdü! Hesap vereceksiniz!

En Çok Okunan Haberler