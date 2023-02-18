'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' demişti: Barış Atay'dan Soylu'ya sert yanıt
TİP Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" ifadelerine tepki gösterdi. Atay, "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilgileri paylaşan Soylu, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'yu da etiketleyerek, "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" diye yazdı.
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