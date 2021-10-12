Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiası

12 Ekim 2021 Salı, 16:20

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor.

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, şubat ayında aşı olan Gencebay'ın tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; "Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor" açıklaması yapıldı.

Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini hayat arkadaşı Sevim Emre paylaşmıştı. Gencebay, pandemiyle ilgili "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın" demişti.



