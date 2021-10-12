Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiası
Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Usta sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgiye göre ise; Gencebay'ın kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hastanede olduğu belirtildi.
Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor.
HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, şubat ayında aşı olan Gencebay'ın tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; "Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor" açıklaması yapıldı.
Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini hayat arkadaşı Sevim Emre paylaşmıştı. Gencebay, pandemiyle ilgili "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın" demişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu