Orman köylüsü tarafından yetiştiriliyor: Milyonlarca lira gelir elde ediyorlar...

Kırsal yaşamın desteklenmesi ve orman köylülerinin geçimini sağlaması için Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun il sınırları içerisinde birçok proje yürütülüyor. Bu kapsamda Samsun Bölgesi’nde tıbbi ve aromatik bitki türü olarak karayemiş, tavşan memesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, alıç, yemişen, mavi yemiş ve defne gibi ürünlerden 1 milyon 227 bin TL gelir elde edildi.

İl genelinde 25 bin dekar alanda defne ormanı bulunuyor. Sahada 1,5 ton yıllık üretim yapılırken bu ürünlerden köylülere 25 milyon TL gelir sağlanıyor. Ayrıca Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan ekonomik değeri yüksek olan 70 kilo trüf mantarı da toplandı.