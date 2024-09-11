Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:08

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:08

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 3. Toplantısı, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerden oluşan komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda, Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Peki, Ortak Türk alfabesi nedir, kaç harf var? Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?

TÜRK DÜNYASININ ORTAK ALFABESİ KABUL EDİLDİ

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisinden yapılan açıklamada, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, TDT üyesi ülkelerden oluşan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantının başarıyla tamamlandığına işaret edilerek, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı." ifadeleri kullanıldı.

HER HARF TÜRK DİLLERİNDEKİ FARKLI FONEMLERİ TEMSİL EDİYOR

Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir."

ORTAK TÜRK ALFABESİ NEDİR, KAÇ HARF VAR?

Ortak alfabe, Türk devletleri arasında dilsel birliği sağlamanın yanı sıra, kültürel bağları da derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, ortak bir dil anlayışı ile Türk dünyasındaki iş birliğini ve kimlik bilincini pekiştirecek.

34 harfli Ortak Türk Alfabesi, Türk dünyasındaki farklı lehçeler ve dil ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti, mevcut 29 harfli alfabesini kullanmaya devam ederken, diğer Türk Cumhuriyetleri arasında Latin alfabesine geçiş süreci hız kazanacak.

Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, Latin alfabesine geçişlerini tamamlamak ya da mevcut alfabelerini iyileştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu alfabe değişiklikleri, Türk dünyasında hem kültürel hem de siyasi bağımsızlığın bir simgesi olarak değerlendiriliyor.