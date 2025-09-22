Örümcek Adam setinde kaza geçirdi: Tom Holland hastaneye kaldırıldı

İngiliz oyuncu Tom Holland’ın başrolünde yer aldığı Örümcek Adam serisinin dördüncü filmi “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün”ün çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı.

Destin Daniel Cretton’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers’ın kaleme aldığı filmin Londra’daki çekimleri devam ederken, 29 yaşındaki Holland bir sahne sırasında kafasını çarparak hafif beyin sarsıntısı geçirdi. Leavesden Film Stüdyoları’nda dengesini kaybederek yere düşen oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Holland’ın birkaç gün sete ara vereceği açıklandı.

Daily Mail’in haberine göre, Tom Holland’ın babası Dominic Holland da 21 Eylül Pazar günü katıldığı bir yardım gecesinde oğlunun bir süre çekimlerden uzak kalacağını doğruladı.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün”ün oyuncu kadrosunda Holland’ın yanı sıra Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando yer alıyor. Merakla beklenen film, 31 Temmuz 2026’da vizyona girecek.