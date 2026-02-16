Oscar ödüllü, Hollywood’un efsane ismi Robert Duvall hayatını kaybetti

Sinema dünyasının önemli yapımlarından "Baba" (The Godfather) filminin unutulmaz oyuncusu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li aktörün ölüm haberini eşi Luciana Duvall, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Açıklamada, Duvall’ın evinde, sevgi ve huzur içinde hayatını kaybettiği belirtildi:

“Dünya için o bir Oscar ödüllü aktör, yönetmen ve hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi.”

Robert Duvall, 70 yılı aşan kariyeri boyunca sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerine hayat verdi. The Godfather, Apocalypse Now, Tender Mercies gibi filmlerle hafızalara kazındı.

Robert Duvall, kariyeri boyunca yedi kez Oscar’a aday gösterildi. Tek Oscar ödülünü ise 1984 yılında “Tender Mercies” filmindeki başrol performansıyla kazandı.