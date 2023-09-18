Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:08

Oya Alasya'nın vefatından sonra oyuncunun ölüm nedeni merak edildi. Yurttaşlar Oya Alasya hakkında araştırmalara başladı. Peki, Oya Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Oya Alasya neden öldü? Oya Alasya kimin eşi?

OYA ALASYA KİMDİR?

Oya Alasya, 1 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu. 1969'da başladığı oyunculuk kariyerini 1975 yılına kadar sürdürdü. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Alasya, en çok 1974 yapımı Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner adlı komedi filmlerinde canlandırdığı Himmetin Karısı rolü ile tanınmıştır. Yer aldığı diğer yapımlar arasında; Kapıcının Kızı, Sev Kardeşim, Tamam mı Devam mı? ve Üç Geline Altı Damat filmleri bulunmaktadır.

1969'da evlenip 1987'de boşandığı oyuncu Zeki Alasya'dan Zeynep Alasya adında bir kızı vardır.

Oya Alasya, 17 Eylül 2023'te doğum yeri İstanbul'da 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OYA ALASYA NEDEN VEFAT ETTİ?

Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi. Oya Alasya'nın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama gelmedi.

OYA ALASYA FİLMLERİ

Kapıcının Kızı (1969)

Sev Kardeşim (1972)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Üç Geline Altı Damat (1975)

Tamam mı Devam mı? (1975)