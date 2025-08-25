Ekol TV'de sunucu koltuğunda oturduğu programda bu hafta Cenk Torun'u ağırlayan Oylum Talu, taciz iddiaları ve mesaj ifşaları hakkında konuştu. Peki, Oylum Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oylum Talu kimle evli?

OYLUM TALU KİMDİR?



Oylum Talu, 9 Ağustos 1976, İzmir doğumlu. Oylum Talu, kimya mühendisi ve Aliağa Rafinerisi'nin işletme müdürü olan bir baba ve coğrafya öğretmeni bir annenin kızları olarak doğdu. Philip MorrisSA'nın genel müdürü Turhan Talu amcasıdır. Teyzesi Aysel Okan Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerindendir. Ağabeyi vardır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde okudu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yaptı.

Kahraman Tazeoğlu, Talu adına Kayıp Yüzyılın Prensesi: Oylum Talu kitabını yazdı. Şu anda TV 8'te Erken Baskı ve Bloomberg HT'de ise Faruk Bayhan'la birlikte İkonoskop isimli progamı sunmuştur. Bir Yaz Gecesi Rüyası programını sundu.

Bir süre TV8'de, Oylum Talu ile Anlatacaklarım Var adlı programı sundu. 2014 yılında Önder Açıkbaş'ın ÖTV adlı programına konuk oldu. 2016 yılının Ekim ayı itibarı ile Habertürk TV ekranlarında Burası Hafta sonu programını tekrar sunmaya başladı.



OYLUM TALU EVLİ Mİ?

Oylum Talu 2007 yılında Mert Çelet ile boşandı. Talu, 2013 yılında Methi Bengisu ile evlendi ancak 2020 yılında evliliğini sonlandırdı.