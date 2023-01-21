Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber

Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İskender karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan hastaneye yatacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:23
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
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Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi. 57 yaşındaki oyuncu nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti ve anjiyo yaptırdı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doktor usta oyuncuya kalp damarlarının tıkandığını açıkladı ve acil bypass önerdi.

Bu nedenle hafta sonu Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatacak olan oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.


Ahmet Mümtaz Taylan Leyla ile Mecnun

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