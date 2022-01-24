Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü: Annesini son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan Bülent Şakrak, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Şakrak'ın kendisi gibi oyuncu eşi Ceyda Düvenci duyurdu. Düvenci paylaşımında "Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın" dedi.
Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
SANATÇI DOSTLARI YANINDAYDI
Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı.
Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazede konuşan Erkan Kolçak, "Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti" dedi.
Video Haberler
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Gaffar Okkan ölümünün 21'nci yılında anılıyor
- Karanlık aydınlatılmadı!
- Pınar Karşıyaka'dan mucize galibiyet
- 'Hayattayken yakıldı'
- Pfizer CEO’su, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- İYİ Partili Sezgin'in acı günü
- Trabzonspor yeni transferine kavuştu
- Burkina Faso'da askerler isyan etti
- Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti