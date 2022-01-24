Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü: Annesini son yolculuğuna uğurladı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:50

Sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Şakrak'ın kendisi gibi oyuncu eşi Ceyda Düvenci duyurdu. Düvenci paylaşımında "Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın" dedi.

Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SANATÇI DOSTLARI YANINDAYDI

Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı.

Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede konuşan Erkan Kolçak, "Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti" dedi.