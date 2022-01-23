Beren Saat'ten, Sezen Aksu’yu hedef alan Erdoğan'a tepki: 'Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek seçilen...'

23 Ocak 2022 Pazar, 09:59

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iktidar ve iktidara yakınlığıyla bilinen kişiler tarafından hedef gösterilmişti.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmış, sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Söz konusu tartışma siyasete de sıçrarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil olmak üzere pek çok siyasi isimden Aksu'ya destek gelmişti.

ERDOĞAN DA HEDEF ALMIŞTI

Önceki günlerde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 'Sezen Aksu' tartışmasına dahil olmuştu.

Cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demişti.

BEREN SAAT'TEN AKSU'YA DESTEK

Son olarak, isim vermeden Sezen Aksu'yu hedef alan Erdoğan'a, ünlü oyuncu Beren Saat'ten tepki geldi.

Instagram hesabının hikayeler kısmından bir 'Sezen Aksu' paylaşımı yapan Saat, ünlü sanatçıya yönelik başlatılan linç kampanyasına ve Erdoğan'ın Aksu'ya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

DİZİYİ HATIRLATTI: 'RECEP TAYYİP İSİMLİ BİR KARAKTER VARDI'

Paylaşımında, geçmiş yıllarda oynadığı Hatırla Sevgili dizisindeki 'Recep Tayyip' karakterini hatırlatan ünlü oyuncu, "Siyaset kadar, edebiyat sevdalısı olduğu düşünürdüm bugüne kadar" dedi.

Saat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum. Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben, siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum."