Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti!

Oyunculuk kariyeri boyunca Sezuan’ın İyi İnsanı, Teneke, Tersine Dünya, Günün Adamı, Yağmurcu, Çiçek, Patron, Böcek, Pırtlatan Bal, Azizce, Dava, Aşk Bu Mu, Külhanbeyi Müzikali ve Sokak Kızı İrma gibi yapımlarda yer alarak başarılarından söz ettiren Doğacan Taşpınar, hayatını kaybetti.

45 yaşında hayatını kaybeden Taşpınar’ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Ankara'da 1980 yılında dünyaya gelen Doğacan Taşpınar, 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Eğitim hayatına ara vermeden aynı yıl içerinde Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyuncu olarak sanat hayatına başlayan Taşpınar kısa sürede pek çok başarı elde etti.

"Sezuan’ın İyi İnsanı", "Teneke", "Külhanbeyi Müzikali" gibi sahne oyunlarında yer alarak oyunculuk kariyerinde adım adım ilerleyen Taşpınar, "Küçük Kadınlar" dizisiyle de televizyon izleyicisinin beğenisini kazanmıştı.

Taşpınar, oyuncu Balca Yücesoy ile evliydi.