Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncunun 130 kiloluk eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı!

Oyuncunun 130 kiloluk eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı!

29.09.2025 13:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oyuncunun 130 kiloluk eski hali ortaya çıktı: Görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün 130 kiloluk eski hali, görenleri şoke etti. Akınözü, görenlerin inanamadığı değişiminin ardındaki sırrın "aşk acısı" olduğunu açıkladı.

Annesinin ölümü sonrası bir süre ekranlardan uzak duran oyuncu Akın Akınözü, Veliaht dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Timur karakterine hayat veren Akınözü'nün eski görüntüleri ortaya çıktı. 130 kilo olduğu görüntüleriyle herkesi şaşırtan oyuncu nasıl zayıfladığını anlattı.

Timur karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Akın Akınözü, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncunun eski haline dair bir kare herkesi şaşkına çevirdi.

Image

MEĞER 130 KİLOYMUŞ...

İbrahim Selim'in konuğu olan Akınözü, 130 kilo olduğu görüntülere ilişkin yorum yapan Akınözü,  değişimin gücünü ilk kez 130 kilodan 70 kiloya düşünce fark ettiğini belirtti. 'Nasıl zayıfladın?' sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi. 

Image

ZAYIFLAMA YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI

'Spora mı başladın?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aşk acısı! Aşk acısı zayıflattı. Bir hoşlandığım kız vardı iletişimimiz devam ediyor teşekkür ediyorum ona"

İlgili Konular: #oyuncu #Akın Akınözü