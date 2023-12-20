Özge Borak'tan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklama

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:34

Bülent Şakrak ve Ata Demirer’le ilişkisi boşanmayla sonuçlanan Özge Borak, “Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?” sorusunu, biten evliliklerini işaret ederek cevaplamıştı.

(Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?) “Yaşamıyordum, büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son sekiz yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı.”

Özge Borak'ın biten evlilikleriyle ilgili söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu.

'ÇARPITILDI'

Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi:

"Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım. Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir.

Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım?

Yapmayın rica edeceğim. Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler...”