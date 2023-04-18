Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:13

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:13

Ünlü oyuncu Özge Borak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özge Borak'ın hayatı, evlilikleri ve kariyeri arama motorlarına soruluyor. Peki, Özge Borak kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Borak kaç evlilik yaptı? Özge Borak hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarındandır.

Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçerek Kara Gün dizisinde rol alarak. 15 Ekim 2012 tarihinde, Leyla ile Mecnun adlı dizinin 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak oynadı. 2013-2016 arası Güldür Güldür'de "Nezaket" karakterini 100 bölüm canlandırdı. Özge Borak, 2009 yılında Roja Reş (Karanlık Gün) adlı filmde "Rozêrîn" karakterine hayat verdi. 2022 yılında yayımlanan "Maske Kimsin Sen?" adlı yarışmaya katılan Özge Borak, yarışmada birinci oldu.

ÖZGE BORAK KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Özge Borak, 2006 yılında Bülent Şakrak ile evlendi. Çift evliliklerine 2010 yılında sojn verdi. Özge Borak, daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlandı ve 22 Nisan 2012 tarihinde evlendi. Çift, evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırdı.

ÖZGE BORAK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2022 Leyla Atakan -- Belediye başkanı

2016 Benim Adım Feridun -- Ayla

2016 Dedemin Fişi -- Nurgül

2015 Bana Adını Sor -- Yasemin

2014 Eyyvah Eyvah 3 -- Müjgan

2013 Bir Yastıkta -- Ahsen

2011 Eyyvah Eyvah 2 -- Müjgan

2011 Bir Günah Gibi

2010 Eyyvah Eyvah -- Müjgan

2005 Ömer Seyfettin Hikâyeleri

2005 Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu

2003 Kara Gün

ÖZGE BORAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2022 Maske Kimsin Sen? -- Aslan (Yarışmacı)

2021 Menajerimi Ara -- Ceyda

2019 Kuaförüm Sensin -- Sunucu

2017-2018 İstanbullu Gelin -- Begüm Bakır

2013-2016 Güldür Güldür Show -- Nezaket

2009-2011 Küçük Kadınlar -- Eylül

2007-2008 Eşref Saati -- Reyhan

2005-2007 Ihlamurlar Altında -- Elif

2003-2004 Sultan Makamı -- Nazlım

ÖZGE BORAK ÖDÜLLERİ

16. Sadri Alışık Ödülleri - Komedi ya da Müzikal En İyi Yardımcı Oyuncu

Maske Kimsin Sen? - 1'lik Ödülü - 2022



