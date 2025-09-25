“Kutsal ağaç” anlamına gelen Palo Santo, hem spiritüel pratiklerde hem de günlük yaşamda huzur ve denge sağlıyor. Peki, Palo santo nedir? Palo santo ne için kullanılır? Palo santo ne işe yarar?

PALO SANTO NEDİR?

Palo Santo, bursera graveolens adı verilen ağaç türünden elde edilen dalların kurutulmasıyla oluşur. Yanarken ortaya çıkardığı tatlı ve odunsu koku, hem zihinsel hem de bedensel rahatlama sağlar. Günümüzde yalnızca spiritüel törenlerde değil, evde meditasyon, yoga ve stres yönetimi için de tercih edilmektedir.

PALO SANTO NASIL KULLANILIR?

Tütsü Olarak: Küçük bir Palo Santo çubuğu yakılır, birkaç saniye sonra üflenerek alevi söndürülür. Ortamda yayılan duman, enerjiyi arındırmak ve hoş bir koku oluşturmak için kullanılır.

Meditasyon ve Yoga: Sessiz bir ortamda tütsülenen Palo Santo, zihinsel odaklanmayı kolaylaştırır.

Negatif Enerji Temizliği: Ev ya da iş yerinde dolaştırılarak kötü enerjilerin uzaklaştırıldığına inanılır.

Aromaterapi Yağı: Palo Santo yağından birkaç damla difüzöre damlatılarak ortama sakinleştirici bir hava katılabilir.