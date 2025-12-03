Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pankreas kanserine yakalanmıştı: Soner Olgun’dan tedavi sonrası ilk açıklama

Pankreas kanserine yakalanmıştı: Soner Olgun’dan tedavi sonrası ilk açıklama

3.12.2025 16:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pankreas kanserine yakalanmıştı: Soner Olgun’dan tedavi sonrası ilk açıklama

Pankreas kanseri tedavisinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi sürecini geride bırakan Soner Olgun, moralinin iyi olduğunu belirterek sahne ve stüdyo çalışmalarına ara vermediğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan usta sanatçı Soner Olgun, sessiz sedasız sürdürdüğü tedavi süreciyle ilgili ilk kez konuştu. Ameliyat olduğunu, ardından kemoterapi ve radyoterapi dönemlerini tamamladığını belirten Olgun, takip sürecinin sürdüğünü ifade etti.

“TÜM TEDAVİLER TAMAMLANDI, ŞİMDİ TAKİP AŞAMASINDAYIM”

Tedavisinin doktorların planlamaları doğrultusunda ilerlediğini dile getiren sanatçı, “Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek” sözleriyle sürecin detaylarını paylaştı.

“SAHNELERE ARA VERMEDİM”

Hastalığına rağmen moralini yüksek tuttuğunu vurgulayan Soner Olgun, hem sahne hem stüdyo çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yeni projelerinin de yolda olduğunu söyledi. “Enerjim yerinde. Sahnelere ve stüdyo çalışmalarına ara vermedim. 16 Aralık’ta, Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni projemiz yayınlanacak. Hemen ardından benim diğer çalışmam dinleyicilerle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum” dedi.

İlgili Konular: #Soner Olgun