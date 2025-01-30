Paradise dizisinin ilk bölümü Now TV'de yayımlanacak

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:06

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:06

Televizyon tarihinin kült dizilerinden ‘This Is Us’ın yaratıcısı Dan Fogelman ve başrol oyuncularından Sterling K. Brown, bu sefer ters köşelerle süslü ‘Paradise’ta bir araya geldi. 8 bölümden oluşan dizide eski ABD Başkanı’nın ölümü ve onu canlı olarak gören son kişinin Brown’un canlandırdığı güvenliğin başında olan Xavier Collins’in olması, izleyicileri sürükleyici bir gizemin tam merkezine götürecek.

PARADİSE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Paradise, dünyanın en önemli kişilerinin yaşadığı sakin bir toplulukta geçiyor. Topluluğun huzurlu hayatı, şok edici bir cinayet işlendiğinde ve ardından yüksek riskli bir soruşturma başladığında bozulur. Bir güvenlik ekibi eski bir başkanı korumakla görevlendirilir.

PARADİSE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ters köşe ve sürprizlerle dolu bir seyir keyfi yaşatacak olan 8 bölümlük dizide Brown’a James Marsden, Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom ve Charlie Evans gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

PARADİSE DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Hunelle M. Culpepper, Glenn Ficarra, John Requa ve Stephen Williams’ın bölüm yönetmenliklerini yaptığı, yeni orijinal dizi ‘Paradise’ ilk üç bölümüyle Disney+’ta yayında, ilk bölüm TV özel yayınıyla 31 Ocak Cuma saat 20.00’de NOW’da.