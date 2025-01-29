Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:28

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:28

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 29 Ocak Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla ve Nur yaşadıkları yüzleşmenin ardından kozlarını açık oynamaya başlarlar. Leyla intikam oyununda Nur’un yalnız kalmasını sağlayacak hamleler yapar. Nur bir yandan Leyla’ya karşı ittifaklar kurmaya çalışırken, diğer yandan kendisinden boşanmak isteyen Tufan’ı sıkıştıracak formül arayışındadır. Mali ise Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Leyla’nın intikam ateşiyle Nur’a benzeyeceğinden endişelenen Civan, ona sürpriz sonlu bir program hazırlar. Nur, Leyla’yı evden göndermek için yaptığı tehlikeli hamleyle heyecanı doruğa çıkarırken; Civan ve Leyla’nın beklenmedik hamlesi Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçer. Nur, Ela Karaca’nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi’nin küçük kızı Leyla’yı görünce neye uğradığını şaşırır. Leyla bir yandan Nur’dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan’la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar. Tansiyonun zirve yaptığı bölüm finalinde yaşanacak restleşme, başlayacak savaşın fitilini ateşleyecektir.