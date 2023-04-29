Patlıcan böyle kızartılırsa yağ çekmiyor ve kararmıyormuş.. En iyi pişirme tekniği

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:24

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:24

Patlıcan kızartmasını böyle yaparsanız asla yağ çekmeyecek ve kararmayacak! Patlıcan kızartması yaparken bilmeniz gereken aşçılık tüyolarını derledik. Cumhuriyet'in derlediği içerikte; Patlıcan kızartırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı..

PATLICANLARIN YAĞ ÇEKMESİNİ ÖNLEYEN 4 TEKNİK

Patlıcanları tuzlu suda bekletmek:

Patlıcanların suyunu çıkarmak için, soyduktan sonra dilimleyip tuzlu suda bekletebilirsiniz. Bu, patlıcanların yağ çekmesini azaltacaktır.

Patlıcanları kızartmadan önce dondurmak:

Patlıcanları kızartmadan önce dondurmak, yağ çekmesini azaltabilir. Dilimlenmiş patlıcanları dondurucuya koyun ve dondurun. Daha sonra kızartmadan önce çözülmesini bekleyin.

Patlıcanları fırında pişirmek:

Patlıcanları fırında pişirmek, kızartmaya göre daha az yağ kullanmanızı sağlayacaktır. Dilimlenmiş patlıcanları fırın tepsisine dizin ve üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirin. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Patlıcanları tava yerine ızgarada pişirmek:

Patlıcanları tava yerine ızgarada pişirmek de yağ çekmesini azaltabilir. Dilimlenmiş patlıcanları ızgarada pişirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

PATLICANLARIN KARARMASI NASIL ÖNLENİR?

1. Patlıcanı hemen kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Patlıcanın kesildikten sonra oksijenle teması arttıkça kararması da artar.

2. Patlıcanı suya batırın: Patlıcanı kesmeden önce, su dolu bir kaba batırın. Bu, patlıcanın hava ile temasını azaltarak kararmasını önleyecektir.

3. Limonlu su kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra limonlu suya batırın. Limonlu su, patlıcanın kararmasını önleyen doğal bir antioksidandır.

4. Sirke kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra sirke içinde bekletin. Sirke, patlıcanın kararmasını önleyen asetik asit içerir.

5. Tuzlu su kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra tuzlu suda bekletin. Tuz, patlıcanın suyunu çekerek kararmasını önleyecektir.