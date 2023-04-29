Patlıcan böyle kızartılırsa yağ çekmiyor ve kararmıyormuş.. En iyi pişirme tekniği
Patlıcan kızartması yaparken böyle kızartırsanız asla yağ çekmeyecek.
Patlıcan kızartmasını böyle yaparsanız asla yağ çekmeyecek ve kararmayacak! Patlıcan kızartması yaparken bilmeniz gereken aşçılık tüyolarını derledik. Cumhuriyet'in derlediği içerikte; Patlıcan kızartırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı..
PATLICANLARIN YAĞ ÇEKMESİNİ ÖNLEYEN 4 TEKNİK
Patlıcanları tuzlu suda bekletmek:
Patlıcanların suyunu çıkarmak için, soyduktan sonra dilimleyip tuzlu suda bekletebilirsiniz. Bu, patlıcanların yağ çekmesini azaltacaktır.
Patlıcanları kızartmadan önce dondurmak:
Patlıcanları kızartmadan önce dondurmak, yağ çekmesini azaltabilir. Dilimlenmiş patlıcanları dondurucuya koyun ve dondurun. Daha sonra kızartmadan önce çözülmesini bekleyin.
Patlıcanları fırında pişirmek:
Patlıcanları fırında pişirmek, kızartmaya göre daha az yağ kullanmanızı sağlayacaktır. Dilimlenmiş patlıcanları fırın tepsisine dizin ve üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirin. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Patlıcanları tava yerine ızgarada pişirmek:
Patlıcanları tava yerine ızgarada pişirmek de yağ çekmesini azaltabilir. Dilimlenmiş patlıcanları ızgarada pişirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
PATLICANLARIN KARARMASI NASIL ÖNLENİR?
1. Patlıcanı hemen kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Patlıcanın kesildikten sonra oksijenle teması arttıkça kararması da artar.
2. Patlıcanı suya batırın: Patlıcanı kesmeden önce, su dolu bir kaba batırın. Bu, patlıcanın hava ile temasını azaltarak kararmasını önleyecektir.
3. Limonlu su kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra limonlu suya batırın. Limonlu su, patlıcanın kararmasını önleyen doğal bir antioksidandır.
4. Sirke kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra sirke içinde bekletin. Sirke, patlıcanın kararmasını önleyen asetik asit içerir.
5. Tuzlu su kullanın: Patlıcanı kesip doğradıktan sonra tuzlu suda bekletin. Tuz, patlıcanın suyunu çekerek kararmasını önleyecektir.
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